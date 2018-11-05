Животные оказались способны мысленно проигрывать события прошлого

Эксперименты показали, что крысы запоминают не только отдельные эпизоды, но и точную их последовательность, и могут мысленно восстановить всю цепочку прошлых событий.

Для исследования механизмов работы памяти и их нарушений, таких как болезнь Альцгеймера, ученые постоянно прибегают к модельным животным, прежде всего грызунам. При этом обычно регистрируются изменения в их пространственной памяти — как наиболее изученной и самой простой в наблюдениях. Однако наиболее драматические нарушения при болезни Альцгеймера затрагивают не пространственную, а эпизодическую память. «Если ваша бабушка страдает от Альцгеймера, — говорит Джонатон Кристал (Jonathon Crystal) из Индианского университета в Блумингтоне, — то одним из самых тяжелых аспектов болезни будет ее неспособность запомнить, о чем вы говорили и что происходило в прошлый раз».

Эпизодическая память ослабевает не только при нейродегенеративных заболеваниях, но и просто с возрастом. Стоит добавить, что она требует запоминания не только отдельных событий прошлого, но и соответствующего контекста, а также правильной последовательности этих событий. Именно такие аспекты наиболее подвержены нарушениям: неспособность вспомнить, где мы оставили ключи или пульт от телевизора, часто связана с отсутствием возможности восстановить и проиграть в памяти правильную последовательность своих прошлых действий.

Все это и заставило Джонатона Кристала и его коллег рассмотреть перспективы использования лабораторных животных в исследованиях эпизодической памяти. Эксперименты с 13 крысами продлились около года, а их результаты ученые описывают в статье , готовящейся к публикации в журнале Current Biology. Так, они обучали животных запоминать последовательность из 12 запахов, после чего помещали в манежи, в которых соответствующие запаховые метки были расположены в разных сочетаниях.

Крыс вознаграждали за правильное обнаружение второго и четвертого из ранее запомненных запахов, а для дополнительного усложнения их последовательность повторяли перед выходом в манеж, каждый раз по-новому перемешивая. Похоже, это мало смутило животных, которые успешно справлялись с задачей в 87 процентах случаев. По словам ученых, это демонстрирует наличие у них эпизодической памяти и способности мысленно проигрывать последовательность событий прошлого.

©Indiana University

Воспоминания сохранялись достаточно долго (между запоминанием и испытанием проходило больше часа) и оказывались устойчивыми к появлению нового сходного опыта (дополнительного повтора неправильной последовательности запахов). Однако подавление у крыс работы гиппокампа — ключевой структуры мозга, вовлеченной в работу механизмов памяти — заглушало и эти способности. Все это, по мнению Кристала и его соавторов, однозначно указывает на существование у животных эпизодической памяти, действующей так же, как и наша собственная.

Источник: Naked Science