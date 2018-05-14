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14. 05. 2018

В Минске водителю автобуса стало плохо, и он врезался в грузовик

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске маршрутный автобус, который вез 10 пассажиров маршруту № 147, врезался в стоящий грузовик. Водитель объяснил инспекторам ГАИ, прибывшим на место аварии, что ему внезапно стало плохо за рулем.

В столичной Госавтоинспекции рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня 13 мая на улице Наполеона Орды. Автобус МАЗ маршрута № 147 (ДС «Малиновка-4» - Брилевичи») ехал в направлении МКАД со стороны улицы Чечета. Возле дома № 33 он врезался в стоящий в первой полосе грузовик Mercedes.
 
В момент ДТП в автобусе находилось десять пассажиров, никто из них не пострадал. Прибывшим на место происшествия инспекторам ГАИ водитель сказал, что во время движения ему стало плохою. Пассажиры подтвердили эту версию.

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