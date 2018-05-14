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14. 05. 2018

СК возбудил дело по факту ДТП под Каменцем, в котором пострадали дети из Украины

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Каменецком районе, в результате которого шесть подростков пострадали и еще один мальчик погиб, и сейчас устанавливает обстоятельства трагедии. Расследованием занимается управление СК по Брестской области.

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ДТП произошло утром в воскресенье, 13 мая, на автодороге Р-98 в Каменецком районе. Водитель автомобиля Renault Master, который вез подростков-игроков детской футбольной команды из Украины, врезался в попутный погрузчик «Амкодор». 
 
Шестеро мальчишек в возрасте 13-15 лет с черепно-мозговыми травмами, переломами и вывихами попали в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, причем один находится на искусственной вентиляции легких. Не обошлось без жертв: 12-летний мальчик получил тяжелые травмы и умер на месте аварии. Водители не пострадали.
 
При этом остальные микроавтобусы (всего их было четыре), которые также везли юных спортсменов, обогнали этот погрузчик без происшествий. Следователи полагают, что водитель Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел уйти от столкновения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.
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