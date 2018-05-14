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14. 05. 2018

Семашко: планируем договориться с Россией о цене на газ до 1 июля 2019 года

Договоренность о формуле цены на российский газ должна быть достигнута до 1 июля 2019 года, заявил в понедельник, 14 мая, белорусский вице-премьер Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо», который проходит в Сочи.

Заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что сейчас они ждут официального объявления состава правительства Российской Федерации. Когда станет понятно, с кем белорусская сторона будет работать, переговоры о поставках газа снова возобновятся.
 
Владимир Семашко заявил: «Мы должны к 1 июля 2019 года определить формулу ценообразования и траекторию, как мы будем двигаться к близкой цене газа».
 
Также белорусский чиновник напомнил, что Беларусь заинтересована, чтобы цена на газ была привязана к российской. На сегодняшний день газ поставляется в республике по формуле с учетом цены для Ямало-Ненецкого округа России. Владимир Семашко считает, что эту формула следует оптимизировать.
 
«Мы должны прийти на границе к близким ценам на газ. Ради этого мы шли в Евразийский экономический союз», - пояснил он.
 
Ранее в белорусском правительстве рассчитывали, что переговоры с Россией о стоимости газа возобновятся в конце марта 2018 года, но сроки пришлось отодвинуть. Беларусь настаивает, чтобы цена на газ были максимально приближена к стоимости голубого топлива, установленной в Смоленской области.
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