В апреле валютные вклады белорусов резко сократились

В апреле вклады в белорусских рублях увеличились на 61,5 млн рублей, а депозиты в иностранной валюте сократились на 112,6 млн долларов, продемонстрировав рекордное падение за последние девять месяцев. Такие данные приводит Нацбанк в статистическом обзоре по денежно-кредитному рынку за прошлый месяц.

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В январе вклады белорусов в национальной валюте выросли на 65,1 млн рублей, в феврале – на 75,4 млн, в марте – на 83,6 млн рублей. В апреле их увеличение составило 61,5 млн рублей. По состоянию на 1 мая рублевые вклады составили 3,626 млрд рублей.

Что касается депозитов в иностранной валюте, их уменьшение, начавшееся в сентябре 2017 года, продолжает набирать обороты. В январе вклады в валюте сократились на 14,1 млн долларов, в феврале – на 66,1 млн, в марте – на 78,9 млн. В апреле было зафиксировано наибольшее падение за последние девять месяцев - 112,6 млн долларов. 1 мая депозиты в валюте составили 6,417 млрд долларов.