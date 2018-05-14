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14. 05. 2018

Минтруда: отцам нескольких детей хотят разрешить брать отпуск летом

В Беларуси планируется обязать нанимателей отпускать мужчин, которые воспитывают двоих и более детей в возрасте до 14 лет, в отпуск летом. Об этом накануне Дня семьи рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

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По словам чиновника, отцам и отчимам нескольких детей планируют разрешить брать трудовой отпуск в летний период – вне зависимости от желания работодателя. Сейчас это приоритетное право есть лишь у женщин, напомнил Валерий Ковальков.
 
Также, по мнению замминистра, нужно на законодательном уровне обязать нанимателя предоставлять отцовский отпуск при рождении ребенка: нанимателей могут обязать отпускать молодых отцов в такой отпуск сроком до 14 дней. Однако отцовский отпуск будет относиться к категории социальных и неоплачиваемых, поэтому есть вероятность того, что он может быть не востребован.
 
«Но это наша первая законодательная попытка подойти к обязанности отца принимать большее участие в воспитании своего ребенка», - пояснил Ковальков.
 
По данным Минтруда, в Беларуси насчитывается более трех тысяч мужчин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. В ведомстве полагают, что причиной такой небольшой цифры является финансовый вопрос: чаще всего мужчины зарабатывают больше, чем их жены. Также на такой шаг мужчинам мешают решиться стереотипы общества, что в декретном отпуске должна находиться женщина.
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