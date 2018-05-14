Семашко рассказал, сколько будет стоить электроэнергия после запуска АЭС

14 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко рассказал, сколько будет стоить в Беларуси электричество после запуска собственной атомной электростанции. Он заверил, что тарифы на электроэнергию для реального сектора будут снижаться, только есть одно но: многое будет зависеть от договоренности с Россией по газу.

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Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. После запуска станции в Беларуси будут стремиться к снижению тарифов на электроэнергию, заявил Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи. Однако, по его словам, есть нюанс: многое будет зависеть от достижения договоренностей с Россией по газу

На сегодняшний день население оплачивает около 85% затрат на потребляемую электроэнергию. В течение двух лет планируется увеличить эту цифру до 100%. Вице-премьер отметил, что после запуска АЭС в Беларуси будут стремиться к снижению тарифов – на первом этапе хотя бы 10 центов за 1 кВт. ч. К слову, сейчас предприятия платят по 11 центов.

А в перспективе власти Беларуси планируют уравнять тарифы на электричество с российскими.