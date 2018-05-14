Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 16:20
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

Семашко рассказал, сколько будет стоить электроэнергия после запуска АЭС

14 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко рассказал, сколько будет стоить в Беларуси электричество после запуска собственной атомной электростанции. Он заверил, что тарифы на электроэнергию для реального сектора будут снижаться, только есть одно но: многое будет зависеть от договоренности с Россией по газу.

смотрите также Электромобили в Беларуси будут заряжать за счет БелАЭС
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. После запуска станции в Беларуси будут стремиться к снижению тарифов на электроэнергию, заявил Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи. Однако, по его словам, есть нюанс: многое будет зависеть от достижения договоренностей с Россией по газу.
 
На сегодняшний день население оплачивает около 85% затрат на потребляемую электроэнергию. В течение двух лет планируется увеличить эту цифру до 100%. Вице-премьер отметил, что  после запуска АЭС в Беларуси будут стремиться к снижению тарифов – на первом этапе хотя бы 10 центов за 1 кВт. ч. К слову, сейчас предприятия платят по 11 центов.
 
А в перспективе власти Беларуси планируют уравнять тарифы на электричество с российскими.
Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.