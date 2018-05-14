Лукашенко пригласил Путина приехать осенью в Могилев

14 мая глава белорусского государства Александр Лукашенко встретился в Сочи с Владимиром Путиным и пригласил его приехать осенью в Могилев, где пройдет Форум регионов Беларуси и России.

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Во время сегодняшней встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие межгосударственных отношений, рассказали в пресс-службе президента Беларуси. Белорусский лидер напомнил, что еще до выборов президента России было определено, что в Минске состоится Высший госсовет, а в Могилеве - Форум регионов. Обычно последнее мероприятие организовывается на высшем уровне.

«Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне», - отметил Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси выразил готовность обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. По его словам, если сегодня не удастся достичь определенных решений, к этим вопросам можно будет вернуться во время следующих мероприятий.

Владимир Путин со своей стороны заявил, что отношения между Россией и Беларусью продолжают укрепляться, включая взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. «Я рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия обсудить и двусторонние вопросы», - добавил он.