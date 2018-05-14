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14. 05. 2018

В I квартале Беларусь получила 3,6 млрд долларов инвестиций

В первом квартале 2018 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси, за исключением банков, 3,6 млрд долларов инвестиций. Об этом сегодня сообщили представители Национального статкомитета.

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По данным Белстата, инвестиции в реальный сектор экономики Беларуси из-за рубежа в январе-март составили 3,6 млрд долларов. Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,4% от всех инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (22,5%), Кипра (10%). 
 
Что касается инвестиций из Беларуси, с начала года организации республики направили за рубеж 1,5 млрд долларов. Значительные объемы инвестиций направились в Россию (78,2% от всех инвестиций), Украину (9%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (5,2%).
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