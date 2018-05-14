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14. 05. 2018

Супруги из Минска уговорили подростка на секс и могут лишиться свободы

37-летний житель Минска уговорил своего 15-летнего племянника заняться групповым сексом с ним и его 33-летней супругой. Супруги стали фигурантами уголовного дела о половом сношении с подростком, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Подробности инцидента рассказали сегодня в ГУВД Мингорисполкома. Супруги и 15-летний племянник мужчины вместе выпивали в квартире на улице Каменногорской. Охмелев, 37-летний дядя предложил подростку заняться групповым сексом – с ним и его 33-летней супругой.
 
Когда история дошла до правоохранительных органов, в отношении семейной пары возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до четырех лет заключения. Супругам также предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
 
В ГУВД уточнили, что женщина работает администратором в ресторане, ее супруг – грузчик в частной фирме.
 

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