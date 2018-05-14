Не заплатили 22 тыс. налогов: СК расследовал дело руководства профсоюза РЭП

Председателю профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу и главбуху объединения Игорю Комлику предъявлено окончательное обвинение, о чем сегодня, 14 мая, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители установили, что они открыли банковский счет в Литве, на который в 2011 году поступило более 140 тыс. евро.

Руководитель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик, по данным следствия, открыли в одном из банков Литвы счет, нарушая белорусское законодательство. В 2011 году на этот счет от нерезидентов Беларуси поступило более 140 тысяч евро, однако это не отражалось в финансовой отчетности и налоговой декларации объединения.

Следователи выяснили, что деньги со счета доставлялись членами профсоюза в Беларусь, где возвращались Комлику и Федыничу. «Сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила 22 тысячи рублей с учетом деноминации», - отметили в СК.

В итоге их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейчас обвиняемые знакомятся с уголовным делом, которое вскоре поступит в суд.

Также в Следственном комитете сообщили, что у них имеются сведения о противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года. Эта информация сейчас проверяется.