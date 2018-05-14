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14. 05. 2018

Генпрокуратура: в Беларуси чаще всего берут взятки в сфере транспорта

В январе-марте 2018 года в Беларуси было совершено почти 700 коррупционных преступлений, что в два раза больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре. Чаще всего взятки берут в сфере транспорта.

смотрите также СК расследовал дело зампреда Белкоопсоюза, который больше года брал взятки
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в первом квартале в Беларуси коррупционными признаны 696 преступлений (в январе-марте 2017 года – 311). К уголовной ответственности привлекли 264 должностных лица. Общая сумма ущерба составила более 7,28 млн рублей, было возмещено около 2,7 млн.
 
В ведомстве связывают увеличение числа коррупционных преступлений с активностью правоохранителей и наличием многоэпизодных уголовных дел. И привели пример: работник Транспортной инспекции Минтранса был осужден за 59 эпизодов получения взяток.
 
Представители Генпрокуратуры рассказали, где в Беларуси чаще всего берут взятки:
 
  • в сфере транспорта – 157 коррупционных преступлений (в первом квартале 2017 года - 3); 
  • государственного управления – 92 (76); 
  • промышленности – 80 (31); 
  • здравоохранения – 78 (9); 
  • строительства – 56 (23); 
  • образования – 45 (37); 
  • сельского хозяйства – 35 (32); 
  • торговли – 17 (48).
 
В структуре коррупционных преступлений количество полученных взяток увеличилось с 86 до 294, дачи взяток – с 17 до 132, хищений путем злоупотреблением служебными полномочиями – с 119 до 153, злоупотреблений властью или служебными полномочиями – с 61 до 78, превышений власти или служебных полномочий – с 22 до 26, бездействий должностных лиц – с 1 до 5. 
 
Немногочисленны факты незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) материальных ценностей, добытых преступным путем, посредничества во взяточничестве. 
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