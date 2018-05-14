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14. 05. 2018

"Парню с бензопилой" увеличили срок до 22 лет за нападение на охранников колонии

Источник фото: Советская Белоруссия

14 мая суд Могилевской области вынес новый приговор 19-летнему Владиславу Казакевичу, осужденному за резню бензопилой в минском торговом центре. Ему увеличили срок лишения свободы с 15 до 22 лет за нападение с ножом на сотрудников колонии, где он отбывал наказание.

Суд признал Владислава Казакевича виновным в покушении на убийство двух сотрудников шкловской колонии №17, где он отбывал наказание за резню в столичном ТЦ «Европа». В итоге парню увеличили срок заключения с 15 лет (именно столько ему дали за нападение на людей в октябре 2016 года) до 22 лет. 
 
Как сообщал Телеграф, в октябре 2017 года Владислав Казакевич напал с самодельным ножом на контролеров в исправительной колонии. Это произошло, когда те проводили обыск Казакевича и камеры. Потерпевший оказал сопротивление, но заключенный успел ранить второго контролера. Впоследствии он признался, что собирался убить начальника колонии, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний.
 
Первые пять лет Владислав Казакевич проведет в тюрьме, остальные 17 – в колонии усиленного режима.
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