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14. 05. 2018

В Гомельской области ввели запрет на посещение лесов

Практически на всей территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов, о чем сегодня проинформировали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС отметили, что из-за длительной сухой погоды в Гомельской области резко возросло количество лесных пожаров.
 
Поэтому для предупреждения возникновения пожаров и осложнения оперативной обстановки приняты решения о запрете на посещение лесов. Это касается всех районов Гомельской области, за исключением Жлобинского и Добрушского.
 
«В вышеуказанных районах соответствующие решения будут приняты в ближайшее время», - добавили спасатели.
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