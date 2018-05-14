В Гомельской области ввели запрет на посещение лесов

Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен

В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.