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14. 05. 2018

Виктория Азаренко проиграла на старте теннисного турнира в Риме

Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 84-е место в женском рейтинге WTA, завершила выступление на теннисном турнире в Риме с призовым фондом более трех миллионов долларов. Белоруска проиграла в стартовом поединке японской теннисистки Наоми Осаке (№21).

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После провального первого сета (0:6) Виктория Азаренко попыталась реабилитироваться, однако Наоми Осака крепко держала оборону. Итог встречи, которая длилась 1 час 13 минут, - 0:6, 3:6. Таким образом, белорусская теннисистка покидает престижный турнир в Риме. Дальше в ее расписании Roland Garros, который стартует в конце мая.
 
Во время предыдущего турнира (Premier Mandatory в Мадриде) Виктория Азаренко проиграла во втором круге чешке Каролине Плишковой.
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