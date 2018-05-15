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15. 05. 2018

Проект БелАЭС победил в номинации «Лучший старт» на Atomexpo Awards

Вице-премьер Владимир Семашко получает награду Источник фото: БелТА

Проект Белорусской атомной электростанции победил в номинации «Лучший старт» на международной премии Atomexpo Awards. Высокую награду получил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

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14 мая на международном форуме «Атомэкспо» в Сочи прошла церемония награждения победителей премии Atomexpo Awards - награды за значительный вклад в развитие атомной отрасли. Премию в номинации «Лучший старт» присудили Минэнерго Беларуси за проект БелАЭС, который обошел ядерно-энергетические проекты из Ирана и Турции, пишет БелТА.
 
Статуэтку получил вице-премьер Владимир Семашко. Он поблагодарил жюри за награждение БелАЭС и отметил, что такая высокая оценка является для Беларуси «хорошим заделом на будущее». По его словам, республика готова к участию и в других проектах «Росатома» за рубежом.
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