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15. 05. 2018

Беларусь подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС

Источник фото: Telegraf.by

Беларусь подписала генеральный контракт на поставку ядерного топлива для своей атомной электростанции на ближайшие 14-15 лет. Об этом сегодня рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, который участвует в форуме «Атомэкспо» в Сочи.

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Михаил Михадюк отметил, что согласно условиям контракта, «Атомстройэкспорт» поставит ядерное топливо на каждый блок первой загрузки и одной перезагрузки. В дальнейшем топливо на БелАЭС будет поставлять компания ТВЭЛ, топливный дивизион «Росатома».
 
Стороны договорились, по словам замминистра, что цена топлива будет формироваться на аналогичных принципах, что и для России, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка.. Первая партия ядерного топлива прибудет в Островец в ноябре этого года.
 
Представитель Минэнерго не стал называть стоимость поставок, а вице-президент «ТВЭЛ» Олег Григорьев назвал цену взаимоприемлемой и выгодной. «Думаю, что белорусский партнер в полной мере будет удовлетворен ценами, качеством, надежностью и эффективностью топлива», - цитирует его TUT.by.
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