Беларусь подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС

Беларусь подписала генеральный контракт на поставку ядерного топлива для своей атомной электростанции на ближайшие 14-15 лет. Об этом сегодня рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, который участвует в форуме «Атомэкспо» в Сочи.

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Михаил Михадюк отметил, что согласно условиям контракта, «Атомстройэкспорт» поставит ядерное топливо на каждый блок первой загрузки и одной перезагрузки. В дальнейшем топливо на БелАЭС будет поставлять компания ТВЭЛ, топливный дивизион «Росатома».

Стороны договорились, по словам замминистра, что цена топлива будет формироваться на аналогичных принципах, что и для России, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка.. Первая партия ядерного топлива прибудет в Островец в ноябре этого года.