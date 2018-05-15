В Минске ищут мужчину, напавшего на контролеров в троллейбусе

В Минске сотрудники милиции разыскивают мужчину, который напал на контролеров в троллейбусе, а затем скрылся. Об этом рассказала официальный представитель Заводского РУВД Татьяна Моисеева.

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Нападение на контролеров общественного транспорта произошло примерно в 11:15 1 мая в троллейбусе №3, когда он подъезжал к остановке «ул.Ангарская, 3». Контролеры попросили пассажира предъявить оплату за проезд, а он начал ругаться и попытался вытолкнуть из салона троллейбуса проверяющих. Одну из контролеров хулиган повредил очки и служебную форму.

В милиции просят всех, кто узнал мужчину (на фото), обратиться в Заводское РУВД лично или позвонить по телефонам: 8 (044) 536-89-68, 8 (017) 297-43-22, 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть), 102. Конфиденциальность гарантируется.