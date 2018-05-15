В Орше неизвестные сожгли Jaguar и Mercedes местного бизнесмена

В ночь с 13 на 14 мая в Орше неизвестные сожгли два дорогих автомобиля - Jaguar XF и Mercedes GL, которые принадлежали местному бизнесмену и его супруге. Возбуждено уголовное дело.

Автомобили Jaguar XF и Mercedes GL 350 принадлежали 28-летнему предпринимателю, который занимается производством и продажей мебели, и его супруге. Инцидент произошел в ночь на 14 мая на проспекте Текстильщиков в Орше. Основной версией рассматриваемой поджог. В результате него огонь полностью уничтожил дорогостоящие машины.

В УСК по Витебской области сообщили, что возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Ущерб оценивается в 140 тысяч рублей.