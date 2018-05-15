Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I

Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.

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Определились все участники чемпионата мира-2019 по хоккею в дивизионе I. Белорусские хоккеисты будут выступать в группе «А» вместе с командами Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. Также к ним присоединится сборная Южной Кореи, которая покидает элиту мирового первенства вместе с Беларусью.

Чемпионат мира в дивизионе I состоится в апреле 2019 года, место проведения турнира пока не определено. По итогам соревнований две лучшие команды получат возможность сыграть с сильнейшими командами мира на мировом форуме.

На проходящем в Дании чемпионате мира национальная сборная Беларуси проиграла шесть матчей подряд. Сегодня команда встретится с командой Словакии (начало матча в 17:15 по минскому времени), но заключительный матч уже ни на что не повлияет.