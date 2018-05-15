Верховный суд смягчил приговор японцу, провозившему оружие через Беларусь

Судебная коллегия Верховного Суда Беларуси смягчила наказание японскому художнику Даичи Йошида, осужденному в Минске за провоз огнестрельного оружия. Вместо четырех с половиной лет колонии ему назначили 1 год 9 месяцев. Такое решение было принято из-за чрезмерной строгости назначенного осужденному наказания, отметили в пресс-службе ВС.

Приговор в отношении Даичи Йошида был пересмотрен судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 4 мая. Согласно приговору суда Октябрьского района Минска, вынесенному в конце апреля 2017 года, гражданину Японии назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.

Однако во время пересмотра дела председатель Верховного Суда поставил вопрос об изменении состоявшихся по делу решений в связи с чрезмерной строгостью наказания, назначенного иностранцу. В итоге было принято решение уменьшить наказание до 1 года 9 месяцев. Как сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на семью мужчины, Даичи Йошида выйдет на свободу 22 мая.

Японского художника задержали в Национальном аэропорту Минск летом 2016 года, когда он летел транзитом с Украины в Японию. Во время досмотра его багажа нашли 10 замков и 4-ствольные коробки к винтовке Мосина. Мужчина своей вины не признал и пояснил, что украинская таможня разрешила провозить этот груз.