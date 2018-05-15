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15. 05. 2018

В МАРТе объяснили, почему белорусские овощи заметно дороже импортных

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун объяснил, почему белорусские помидоры гораздо дороже импортных. По его словам, некоторые отечественные производители овощей необоснованно завышают отпускные цены.

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В интервью газете «Рэспублiка» Андрей Картун прокомментировал тот факт, что белорусские помидоры и огурцы часто оказываются дороже импортных. В этом вопросе, по словам чиновника, нужен здравый и взвешенный подход, а также анализ причин, почему так получается.
 
В частности, до конца апреля – начала мая белорусские томаты и огурцы, в стоимость которых закладываются затраты на отопление теплиц, могут быть действительно дороже средиземноморских. К началу лета цены на импортные и отечественные овощи выравниваются, и белорусская продукция зачастую становится дешевле, отметил представитель МАРТа.
 
Однако на цены также оказывают влияние факторы глобального масштаба. «Например, в этом году хороший урожай в Турции. И томаты они продают крайне дешево. В прошлом году конъюнктура сложилась с точностью до наоборот. Турецкие овощи ранней весной не уродили. Украинской продукции тоже на подходе не было. Наши производители отреагировали на дефицит и стали резко увеличивать отпускные цены», - объяснил замминистра.
 
В МАРТе считают, что предприятиям нужно продумывать долгосрочную стратегию, а не жить одним днем, чтоб не потерять рынок.
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