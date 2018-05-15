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15. 05. 2018

Скончался белорусский бизнесмен Михаил Козич

Утром во вторник, 15 мая, скоропостижно скончался белорусский предприниматель, генеральный директор брестской торговой сети «Продтовары» Михаил Козич. Ему был 61 год.

Михаил Козич входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Являлся заместителем председателя Брестского городского совета депутатов, членом совета «Белой Руси», почетным консулом Словакии. Также он был генеральным директором торговой сети в Брестской области «Продтовары».
 
Сегодня утром бизнесмена срочно госпитализировали в больницу. Однако врачи оказались бессильны: около 11 часов утра он скончался, сообщает mediabrest.by. Причины смерти Михаила Козича не называются.
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