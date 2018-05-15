Скончался белорусский бизнесмен Михаил Козич

Утром во вторник, 15 мая, скоропостижно скончался белорусский предприниматель, генеральный директор брестской торговой сети «Продтовары» Михаил Козич. Ему был 61 год.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира
Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.