Лукашенко угостил Рахмона белорусским шоколадом «Президент»

Во время посещения Национальной выставки Беларуси, которая сегодня открылась в столице Таджикистана Душанбе, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон продегустировали новый шоколад «Президент» производства «Коммунарки».

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На выставке президенты Беларуси и Таджикистана ознакомились с продукцией белорусских производителей, а также попробовали новый шоколад «Президент», который произведен на фабрике «Коммунарка».

В создании этого лакомства активно участвовал Александр Лукашенко. Также глава государства поручил расширить линейку шоколада. Теперь он будет доступен в трех вариантах: с содержанием какао в 72%, 78% и 85%. Раньше фабрика производила «Президента» с содержанием какао 72%.

Как рассказал руководитель «Коммунарки» Иван Данченко, эксклюзивность нового шоколада состоит в том, что он сделан из купажа какао-ликеров — были использованы лучшие какао-бобы из Кот-д'Ивуара, Венесуэлы, Колумбии и Сальвадора. При этом сахара в этом шоколаде нет – вместо него используется лактит (в предыдущей версии были мальтит и экстракт стевии), пишет БелТА

«Думаю, он будет успешно конкурировать с шоколадом без содержания сахара производства Швейцарии и Бельгии», - заявил Данченко.