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15. 05. 2018

В Лиде покатившийся с горки автокран протаранил 12 автомобилей

Сегодня во второй половине дня в Лиде произошло массовое ДТП с участием автокрана и 12 легковых автомобилей. Автокран покатился с горки, завелся, протаранил по дороге 6 автомобилей, а затем влетел на парковку и там смял еще 6 машин.

Дорожная авария произошла в четвертом часу дня 15 мая на улице Советской в Лиде. Очевидцы рассказали, что водитель автокрана МАЗ припарковался на небольшой горке и ушел. А вскоре транспортное средство покатилось и завелось, сообщает 0154.by.
 
 
Проехав 50 метров, автокран протаранил 6 припаркованных вдоль дороги автомобилей, а затем заехал на стоянку, где повредил еще столько же легковушек. Всего поврежденными оказались 12 автомобилей. 
 
 
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они устанавливают обстоятельства аварии.
 

Фото: 0154.by

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