В Лиде покатившийся с горки автокран протаранил 12 автомобилей

Сегодня во второй половине дня в Лиде произошло массовое ДТП с участием автокрана и 12 легковых автомобилей. Автокран покатился с горки, завелся, протаранил по дороге 6 автомобилей, а затем влетел на парковку и там смял еще 6 машин.

Дорожная авария произошла в четвертом часу дня 15 мая на улице Советской в Лиде. Очевидцы рассказали, что водитель автокрана МАЗ припарковался на небольшой горке и ушел. А вскоре транспортное средство покатилось и завелось, сообщает 0154.by Проехав 50 метров, автокран протаранил 6 припаркованных вдоль дороги автомобилей, а затем заехал на стоянку, где повредил еще столько же легковушек. Всего поврежденными оказались 12 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они устанавливают обстоятельства аварии. Фото: 0154.by