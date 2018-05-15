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15. 05. 2018

«Белтелеком» убрал три телеканала в ZALA и добавил четыре

Источник фото: БелТА

Представители «Белтелекома» сообщили об изменениях в наполнении пакетов телеканалов ZALA. Национальный провайдер связи убрал три телеканала (Первый музыкальный канал», «Russian MUSICBOX», «Футбол») и добавил четыре (National Geographic, Nat Geo Wild, FOX и FOX Life), о чем говорится на сайте предприятия.

С 15 мая начинается трансляция телеканалов National Geographic, Nat Geo Wild, FOX, FOX Life в составе нескольких пакетов. National Geographic добавился в состав пакетов «Премьера», «Просто ТВ», «ZALA: Все включено» и «ZALA: Все включено HD» ZALA IPTV и «Канапа ТВ» SMART ZALA.  Nat Geo Wild, FOX, FOX Life будут показываться в составе пакетов «ZALA: Все включено» и «ZALA: Все включено HD» ZALA IPTV и «Канапа ТВ» SMART ZALA.
 
Трансляция тестового телеканала «Первый музыкальный канал» в SMART ZALA, телеканала «Russian MUSICBOX» в дополнительных пакетах «Семейный HD» и «Больше ТВ» SMART ZALA, а также телеканала «Футбол» в дополнительном тематическом пакете «Спортивный», прекращается.
 
Кроме того, в «Белтелекоме» сообщили о начале трансляции радиоканала «Юмор FM» в разделе «Избранное» главного пользовательского меню интерактивного телевидения ZALA.
 

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