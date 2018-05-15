Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 20:45
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
15. 05. 2018

На балконе многоэтажки в Молодечно взорвался и загорелся гироскутер

Источник фото: kraj.by

На балконе многоэтажного дома на улице Франциска Скорины в Молодечно взорвался и загорелся гироскутер, который находился на зарядке. К счастью, жильцы квартиры вовремя заметили возгорание и потушили огонь.

Инцидент произошел вечером 4 мая в одной из квартир дома на улице Франциска Скорины, сообщает «Край», ссылаясь на сотрудницу Молодечненского ГРОЧС Валентину Сопот. Жительница квартиры позвонила в службу 101 и сообщила, что на балконе загорелся гироскутер.
 
По сведениям МЧС, во время взрыва электроприбор находился на зарядке. В результате пожара огонь уничтожил гироскутер и повредил балконную отделку. Владельцы игрушки рассказали, что купили ее в интернет-магазине в декабре прошлого года.
Это Интересно
Актуальное
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.