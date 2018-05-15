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15. 05. 2018

Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею

Источник фото: IIHF

15 мая хоккейная сборная Беларуси провела последний матч на чемпионате мира в Дании. Седьмой поединок на турнире завершился очередной неудачей. Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7.

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Уже на первой минуте матча ворота белорусской команды распечатал Мартин Бакош. Он же оформил дубль во время второго периода. На 11-й минуте преимущество удвоил  Томаш Юрчо, который впоследствии отличился еще одной заброшенной шайбой (на 52-й минуте). 
 
 
После перерыва белорусы ринулись в атаку и забили за несколько минут две шайбы (Александр Китаров, Шарль Ленгле). Евгений Ковыршин и Павел Воробей благодаря своим точным броскам по воротам соперника сравняли счет и увеличили отрыв. Однако после 51-й минуты словацкие хоккеисты забили 4 шайбы в ворота белорусов. Итог матча - 4:7 (0:2, 2:0, 2:5).
 
 
Выступление белорусской сборной на нынешнем чемпионате мира было провальным. Сначала наши хоккеисты проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), а затем потерпели поражение от России (0:6). Матч со сборной Швейцарии завершился со счетом 2:5, с командой Чехии – 0:3. Австрийские хоккеисты забили белорусам четыре безответные шайбы. И в завершение сборная Беларуси проиграла Словакии.
 
Таким образом, в групповом раунде на ЧМ белорусские хоккеисты пропустили 36 шайб и забили лишь 8. 
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