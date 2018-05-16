Предприниматель из Вилейки, державший работника на цепи, предстанет перед судом

Рабовладелец из Вилейки в скором времени предстанет перед судом. 16 мая стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего предпринимателя, который силой удерживал и заставлял сельчанина работать на себя. Доходило до того, что мужчина сажал своего «раба» на цепь в сарае, чтобы он не сбежал.

Следователи предъявили 35-летнему индивидуальному предпринимателю из Вилейки обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: похищение человека, использование рабского труда, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения и др. Расследование уголовного дела уже завершилось, материалы переданы в прокуратуру для направления в суд.

Как установили во время расследования правоохранители, 30-летний потерпевший стал подрабатывать у коммерсанта два года назад. Спустя некоторое время предприниматель начал заставлять сельчанина работать на его приусадебном участке и ухаживать за животными бесплатно. Он приезжал к работнику домой, избивал, запугивал, неоднократно похищал и привозил к себе на участок в багажнике автомобиля.

Несколько раз эксплуататор приковывал своего «раба» металлической цепью в сарае, чтобы тот не убежал. Если мужчина отказывался выполнять работы, его избивали и снова запугивали. Во время обыска в доме предпринимателя нашли оружие с боеприпасами к нему, а также похищенный паспорт потерпевшего.