Государства, входящие в состав ВТО, на заседании в Женеве поддержали предпринимаемые белорусским правительством шаги по присоединению к организации. Об этом говорится в сообщении на сайте Постоянного представительства Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Белорусскую делегацию на заседании по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Также в ее состав входили представители министерств и комитетов, Нацбанка.

Представитель МИД рассказала о развитии экономики Беларуси, какие шаги предпринимаются для совершенствования национального законодательства, а также о завершении переговоров по доступу на рынки с рядом государств: Норвегией, Эль-Сальвадором, Гватемалой и Исландией.

Страны ВТО поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации и отметили значительный прогресс в части приведения законодательства республики в соответствие с правилами ВТО. Большинство участников заседания выразили мнение, что вступление Беларуси в ВТО будет способствовать укреплению международной торговой системы. И это, по их словам, предопределяет важность скорейшего завершения переговоров.