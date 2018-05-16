В Ивацевичах пьяный водитель скрывался от ГАИ, пока не отвалилось колесо

В Ивацевичах пьяный водитель «Фольксваген Пассат» удирал от сотрудников ГАИ, пока у его автомобиля не отвалилось колесо. Тогда нарушитель попытался притвориться пассажиром, перебравшись на заднее пассажирское сидение. Подробности задержания личаха рассказали в ГАИ Брестской области.

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14 мая экипаж ГАИ обратил внимание на старого знакомого — 36-летнего жителя Ивацевичей, которого ранее 18 (!) раз задерживали за езду в пьяном виде. Мужчина ехал на месте пассажира в «Фольксвагене», принадлежащем супруге, но инспекторы все равно попросили его не садиться за руль, поскольку он снова был пьян.

Спустя некоторое время сотрудники ГАИ снова увидели автомобиль, но за рулем уже находился 36-летний мужчина. Когда они попытались остановить «Фольксваген», водитель резко увеличил скорость. Инспекторы бросились его догонять.

Во время погони водитель создавал опасные ситуации на дороге и едва избежал столкновения со встречным МАЗом. Однако внезапно у «Пассата» отвалилось колесо. Автомобиль остановился, а водитель прикинулся пассажиром.

«Он был настолько пьян, что с трудом передвигался и не мог говорить, практически «мычал». В автомобиле также находился также нетрезвый пассажир», - отметили в ГАИ.

В отношении пьяного лихача составили 4 административных протокола. Его автомобиль конфискуют за повторную езду в нетрезвом состоянии.