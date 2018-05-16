Брестское «Динамо» ищет большой дом с тренажерным залом для Марадоны

В брестском «Динамо» рассказали, в каких условиях будет жить легендарный аргентинец Диего Марадона, который подписал трехлетний контракт с белорусской футбольной командой. Сейчас для нового председателям правления клуба ищут жилье, которое будет соответствовать его запросам.

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В команде не называют точную дату приезда Диего Марадоны в Беларусь. Однако есть договоренность, что он приступит к исполнению обязанностей после чемпионата мира по футболу в России. «В июле мы ждем его у нас в Бресте», - рассказала пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова, передает TUT.by

Сейчас клуб подыскивает дом для Диего Марадоны, который будет соответствовать его запросам. Он должен быть обязательно с тренажерным залом.

В Бресте не боятся, что Марадона не выдержит суровой для себя зимы. В клубе говорят, аргентинец может не находиться круглый год в Беларуси, к тому же сборы команды всегда проходят в теплых странах.

«У него будет все, в чем он будет нуждаться. Конечно же, клуб будет стараться удовлетворить все его просьбы, потребности. А насчет охраны… Пока он не изъявлял такого желания», - отметила Хижинкова.