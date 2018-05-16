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16. 05. 2018

В январе-апреле ВВП Беларуси увеличился на 4,8%

В январе-апреле 2018 года рост валового внутреннего продукта Беларуси немного замедлился. Он составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в январе-марте ВВП увеличился на 5,1%.

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Сегодня в Национальном статистическом комитете сообщили, что согласно первой оценке, ВВП за январь-апрель составил 35,6 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем было в январе-апреле прошлого года. В январе-марте этот показатель составлял 5,1%.
 
Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 110,3%.
 
Ранее министр экономики Владимир Зиновский рассказал, при благоприятной конъюнктуре на внешних рынках ВВП Беларуси может увеличиться в 2018 году более чем на 3,5%.
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