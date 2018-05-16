В Минске задержаны трое мужчин за мошенничество с недвижимостью

В Минске сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в завладении чужого жилья обманным путем и незаконных сделках с недвижимостью, сообщили 16 мая в Следственном комитете. В отношении них возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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Столичные следователи выяснили, что в 2016-2017 годах подозреваемые подыскивали собственников квартир, задолжавшим по коммунальным услугам, и втирались в доверие. После этого мошенники уговаривали их продать свое жилье и переселиться в дома, меньшие по площади, в Минске или в Минской области. При этом людям обещали отдать деньги, полученные из-за разницы в стоимости жилья.

Далее мошенники отводили всех согласившихся в риелторские агентства, где заключались сделки по продаже жилья. Однако после урегулирования юридических формальностей люди оставались не только без обещанных за продажу недвижимости денег, но и без обещанного взамен жилья. Некоторым «везло» - им предоставили малопригодные для проживания дома без удобств в деревнях или комнаты в квартире с другими лицами.

Сейчас насчитывается пятеро потерпевших. При этом у следователей есть сведения о возможной причастности задержанных к другим аналогичным фактам противоправной деятельности. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.