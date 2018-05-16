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16. 05. 2018

Депутаты рассмотрят возможность перевода арендного жилья в социальное

17 мая белорусские депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в Жилищный кодекс Беларуси. Одна из них касается возможности перевода арендного жилья в социальное, о чем сообщила Оксана Гайдук, зампред Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей.

В обновленный Жилищный кодекс планируется включить механизм перевода арендного жилья в социальное. Однако такую возможность получат лишь определенная категория граждан. Это те, кто нуждался в улучшении жилищных условий и не стоял в очереди, но претендует на социальное жилье, пишет БелТА.
 
Если такие граждане получили арендное жилье, его можно будет перевести в жилое помещение социального пользования, пояснила Оксана Гайдук. 
 
Стоит отметить, что арендное и социальное жилье принадлежат государству, поэтому люди не могут его продать или оставить в наследство. Однако между ними есть существенное различие: жильцам арендных квартир нужно платить арендную плату и коммунальные платежи, а тем, кто получил социальное жилье, - лишь коммуналку.
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