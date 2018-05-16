Лукашенко: чувствую, что в Беларуси таджикские фрукты будут расти

16 мая на официальном открытии предприятия сборке белорусской сельхозтехники в Таджикистане Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси появятся два фруктовых сада в честь Эмомали Рахмона. При этом глава Таджикистана пообещал прислать необходимые сорта и саженцы.

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Александр Лукашенко обсудил с Эмомали Рахмоном не только перспективы развития производства и торговли, но также возможность сотрудничества в садоводстве. Белорусский лидер обратил внимание, что в Таджикистане, который славится разнообразием выращиваемых фруктов, тоже бывают суровые морозы, но местные сады выживают.

«Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем возделывать эти же культуры? Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти», - отметил президент.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли. «Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси», - сказал он.

Со своей стороны Эмомали Рахмон пообещал содействие в выращивании таджикских фруктов в Беларуси, в том числе в плане подготовки необходимого количества саженцев.

К слову, в Таджикистане растут абрикосы, инжир, хурма, черешня, виноград, яблоки, груша, айва, арбузы и дыни и многие другие фрукты и ягоды.