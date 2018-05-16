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16. 05. 2018

Чиновница из администрации Центрального района попалась на взятке в $50

В Минске задержали чиновницу из администрации Центрального района, которая подозревается в получении взятки. Уголовное дело было возбуждено после проведенной прокуратурой проверки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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Под уголовное преследование попала главный специалист управления экономики администрации Центрального района Минска. Женщина, которая была наделена полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда, получила от заместителя директора столичного предприятия взятку в 50 долларов. За эту сумму она обещала решить вопрос об успешном прохождении тремя сотрудниками организации проверки знаний.
 
В итоге чиновница внесла фиктивные сведения в протоколы комиссии. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Дело передали в управление Следственного комитета по Минску.
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