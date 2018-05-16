Чиновница из администрации Центрального района попалась на взятке в $50

В Минске задержали чиновницу из администрации Центрального района, которая подозревается в получении взятки. Уголовное дело было возбуждено после проведенной прокуратурой проверки, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

смотрите также Генпрокуратура: в Беларуси чаще всего берут взятки в сфере транспорта

Под уголовное преследование попала главный специалист управления экономики администрации Центрального района Минска. Женщина, которая была наделена полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда, получила от заместителя директора столичного предприятия взятку в 50 долларов. За эту сумму она обещала решить вопрос об успешном прохождении тремя сотрудниками организации проверки знаний.

В итоге чиновница внесла фиктивные сведения в протоколы комиссии. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Дело передали в управление Следственного комитета по Минску.