Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 21:47
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Капитан сборной Беларуси по хоккею извинился за провальное выступление на ЧМ

Источник фото: Федерация хоккея Республики Беларусь

Сегодня днем в Минск вернулась национальная сборная Беларуси по хоккею, которая проиграла все матчи на чемпионате мира в Дании. Капитан команды Александр Павлович попросил прощения у болельщиков за провальное выступление.

смотрите также Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков и всех любителей хоккея, которые поддерживали нас и ждали от нас другого результата»,- заявил Александр Павлович.
 
По словам хоккеиста, он возвращается домой в подавленном настроении. Также Павлович отметил, что пройдет совсем немного времени, и все узнают причины и обстоятельства поражений команды на турнире. «Жизнь не останавливается, но нужно хорошо подумать, как возвращаться в элиту», - сказал он.
 
 
Также сегодня стало известно, что в двадцатых числах мая будут озвучены результаты и причины провала сборной Беларуси на чемпионате мира. До этого должен состояться «разбор полетов». Кроме того, неудачное выступление хоккеистов пока не прокомментировал президент.

Это Интересно
Актуальное
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.