Капитан сборной Беларуси по хоккею извинился за провальное выступление на ЧМ

Сегодня днем в Минск вернулась национальная сборная Беларуси по хоккею, которая проиграла все матчи на чемпионате мира в Дании. Капитан команды Александр Павлович попросил прощения у болельщиков за провальное выступление.

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«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков и всех любителей хоккея, которые поддерживали нас и ждали от нас другого результата»,- заявил Александр Павлович.

По словам хоккеиста, он возвращается домой в подавленном настроении. Также Павлович отметил, что пройдет совсем немного времени, и все узнают причины и обстоятельства поражений команды на турнире. «Жизнь не останавливается, но нужно хорошо подумать, как возвращаться в элиту», - сказал он.

Также сегодня стало известно, что в двадцатых числах мая будут озвучены результаты и причины провала сборной Беларуси на чемпионате мира. До этого должен состояться «разбор полетов». Кроме того, неудачное выступление хоккеистов пока не прокомментировал президент.