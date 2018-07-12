В Беларуси ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни

17-19 июля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.

По данным Белгидромета, 17 июля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах град. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

18 июля ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +23..+29°С.

19 июля на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +22..+29°С.