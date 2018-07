«Я тебе не верю»: IOWA перепела в своем стиле Лепса

Эта песня наполнена сильной энергией и я ее примерила✨Спасибо, @gvleps за то, что доверились нам и мы оранжировали ее по- своему! Через эту тяжелую песню я почувствовала душу воина, которому нужно постоянно сражаться за что- то, иначе не интересно) С Днем Рождения, долгих творческих лет жизни и интересных сражений ⚔️🎤🎸 @zharatv #iowa #iowaband #дископлемя #григорийлепс Аранжировка @bestolochstudio 💥

