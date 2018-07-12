«Я тебе не верю»: IOWA перепела в своем стиле Лепса

Белорусская группа IOWA перепела в своем стиле песню «Я тебе не верю» российского музыканта Григория Лепса.

«Эта песня наполнена сильной энергией, и я ее примерила. Спасибо, Григорию Лепсу за то, что доверились нам, и мы оранжировали ее по-своему! Через эту тяжелую песню я почувствовала душу воина, которому нужно постоянно сражаться за что-то, иначе не интересно», - отметила солистка группы Екатерина Иванчикова.