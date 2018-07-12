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17. 07. 2018

«Я тебе не верю»: IOWA перепела в своем стиле Лепса

Белорусская группа IOWA перепела в своем стиле песню «Я тебе не верю» российского музыканта Григория Лепса.

«Эта песня наполнена сильной энергией, и я ее примерила. Спасибо, Григорию Лепсу за то, что доверились нам, и мы оранжировали ее по-своему! Через эту тяжелую песню я почувствовала душу воина, которому нужно постоянно сражаться за что-то, иначе не интересно», - отметила солистка группы Екатерина Иванчикова.

 

Эта песня наполнена сильной энергией и я ее примерила✨Спасибо, @gvleps за то, что доверились нам и мы оранжировали ее по- своему! Через эту тяжелую песню я почувствовала душу воина, которому нужно постоянно сражаться за что- то, иначе не интересно) С Днем Рождения, долгих творческих лет жизни и интересных сражений ⚔️🎤🎸 @zharatv #iowa #iowaband #дископлемя #григорийлепс Аранжировка @bestolochstudio 💥

A post shared by Екатерина Иванчикова - IOWA (@katya_iowa) on

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