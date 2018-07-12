В Минске столкнулись грузовик и бетономешалка

В Минске 16 июля столкнулись грузовик МАЗ и бетономешалка Scania. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, авария произошла около 13:20.

По данным ГАИ, водитель грузовика при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу бетономешалке, ехавшей по улице Ваупшасова. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя МАЗа госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby