На трассе М1 столкнулись фура и две легковушки

Два легковых автомобиля и фура столкнулись 16 июля на 134-м километре трассы М1 (Брест — Минск — граница России), недалеко от Ивацевичей. По данным ГАИ, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen, который, везя жену и маленького ребенка, уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

смотрите также В Минске столкнулись грузовик и бетономешалка На встречке в это время ехал автомобиль Peugeot, за рулем которого была женщина, в салоне также находился ребенок. Она успела уйти от столкновения, съехав на встречную полосу. Volkswagen же был задет фурой Scania. От удара легковушка вылетела на разделительную полосу и перевернулась. Фура же протаранила вторую легковушку и, смяв ограждение трассы, вылетела в кювет, сообщает «Советская Белоруссия». В ДТП никто серьезно не пострадал. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby