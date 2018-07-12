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17. 07. 2018

На трассе М1 столкнулись фура и две легковушки

Источник фото: Onliner

Два легковых автомобиля и фура столкнулись 16 июля на 134-м километре трассы М1 (Брест — Минск — граница России), недалеко от Ивацевичей. По данным ГАИ, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen, который, везя жену и маленького ребенка, уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

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На встречке в это время ехал автомобиль Peugeot, за рулем которого была женщина, в салоне также находился ребенок. Она успела уйти от столкновения, съехав на встречную полосу. Volkswagen же был задет фурой Scania. От удара легковушка вылетела на разделительную полосу и перевернулась. Фура же протаранила вторую легковушку и, смяв ограждение трассы, вылетела в кювет, сообщает «Советская Белоруссия».

В ДТП никто серьезно не пострадал.

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