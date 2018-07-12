В Беларуси будет преобладать сухая погода

31 июля погоду Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Вологодской областью России и очень теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 1-2 августа сохранится влияние антициклона, центр которого переместится на северо-запад ЕТР. Будет преобладать сухая погода. Ветер восточный, умеренный. 1 августа температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, по юго-западу до +20°С, максимальная днем от +24°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу. 2 августа минимальная температура ночью +11..+18°С, максимальная днем +24..+29°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby