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31. 07. 2018

Даша Март изменила себе форму подбородка

Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее.

В частности, модель призналась, что увеличивала губы.

«А недавно сделала подбородок. Убрали ямочку и сделали его более острым», - отметила она.

 

УКОЛЫ КРАСОТЫ 👄💉 • Один из самых популярных вопросов в Директе , какие инъекции для лица я делаю и где . • Все уколы красоты я делаю только у Светы @dr.gubareva в клинике в Москве. • У Светы я увеличивала губы. А недавно сделала подбородок. Убрали ямочку и сделали его более острым. • Если есть вопросы , с удовольствием отвечу и про доктора и поделюсь результатом. Ведь сама знаю , как тяжело найти своего косметолога ...⤵️⤵️⤵️ @dr.gubareva 💉💉💉

A post shared by Insta Photographer (@dashamart) on

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