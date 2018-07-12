Даша Март изменила себе форму подбородка

Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее.
В частности, модель призналась, что увеличивала губы.
«А недавно сделала подбородок. Убрали ямочку и сделали его более острым», - отметила она.
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