Даша Март изменила себе форму подбородка

УКОЛЫ КРАСОТЫ 👄💉 • Один из самых популярных вопросов в Директе , какие инъекции для лица я делаю и где . • Все уколы красоты я делаю только у Светы @dr.gubareva в клинике в Москве. • У Светы я увеличивала губы. А недавно сделала подбородок. Убрали ямочку и сделали его более острым. • Если есть вопросы , с удовольствием отвечу и про доктора и поделюсь результатом. Ведь сама знаю , как тяжело найти своего косметолога ...⤵️⤵️⤵️ @dr.gubareva 💉💉💉

