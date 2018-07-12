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31. 07. 2018

За порядком на минских пляжах будет следить дрон

Следить за порядком на минских экологи будут с помощью квадрокоптера. Об этом сообщил начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович.

По его словам, экологи постоянно проверяют своевременность вывоза мусора с контейнерных площадок, отсутствие машин у воды, наличие исправных шлагбаумов, сообщают "Минск-Новости".

Дрон в первую очередь будут использовать на обширных по площади территориях, которые сложно объехать на транспорте. По итогам обследований будут приниматься меры по наведению порядка. По словам Дмитрия Александровича, дрон не только ускоряет обследование, но и помогает экономить топливо, а также способствует уменьшению выбросов в атмосферу.

С помощью квадрокоптера уже был обследован бывший военный полигон в Колодищах, а также пляжи на водохранилищах Дрозды и Криница.

 

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