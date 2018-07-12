Британский театр в Минске: в столице покажут четыре громкие постановки, в том числе "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем

В Минске в августе на большом экране в velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen покажут четыре постановки крупнейших британских театров разных жанров: от трагедии Шекспира до современного мюзикла. Это одни из самых нашумевших премьер Лондона за последние годы. В белорусской столице их продемонстрируют на языке оригинала с субтитрами.

Показ проходит в рамках международного проекта TheatreHD, цель которого – радовать поклонников со всего мира громкими событиями в мире театра с помощью записи постановок в HD качестве.

8 августа можно будет посмотреть спектакль-детектив «Загадочное ночное убийство собаки». Перед 15-летним Кристофером лежит мертвая соседская собака — её закололи вилами. На часах семь минут первого ночи, и мальчик — главный подозреваемый. Чтобы расследовать загадочное убийство животного, он записывает все факты, хотя отец запрещает ему вмешиваться в эту историю. У Кристофера острый ум, он силён в математике, но мало что понимает в повседневной жизни. Он не выносит прикосновений, не доверяет незнакомым и никогда не сходит с привычного пути в одиночку. Кристофер ещё не знает, что расследование перевернет всю его жизнь.

15 августа смотрите спектакль-балет «Мэтью Борн: Кар Мен». Он поставлен по мотивам знаменитой оперы Бизе «Кармен», для которой была написана, возможно, самая узнаваемая и потрясающая классическая партитура; для спектакля Борна она великолепно аранжирована Терри Дэвисом.

Всем известная история из XIX века и табачной фабрики переехала в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца. Подогреваемые жаром и желанием, участники драмы попадают в необратимый водоворот алчности, страсти, предательства и мести.

22 августа на экране кинотеатра -- «Все говорят о Джейми», мюзикл на основе одноименной книги. В центре сюжета – 16-летний Джейми, мечтающий о большем, и его отношения с друзьями и родственниками: обожающей матерью, отцом-чудовищем, верной подругой Притти, школьным хулиганом Дином и владельцем магазина Хьюго. Награды: Номинация на премию Лоуренса Оливье – лучший новый мюзикл, лучшая женская роль в мюзикле, лучшая мужская роль в мюзикле, лучший театральный хореограф, лучшая музыка; Премия WhatsOnStage — лучший новый мюзикл, лучшая женская роль в мюзикле, лучшая мужская роль в мюзикле.

29 августа поклонники актера Бенедикта Камбербэтча будут в восторге – их любимец, номинант на премию «Оскар» сыграл главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Награды: Номинация на премию Лоуренса Оливье – лучшая мужская роль, лучшая возобновленная пьеса, лучшее звуковое оформление, лучшие декорации.