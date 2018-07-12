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31. 07. 2018

Россельхознадзор начал проверку белорусских производителей шампиньонов

Россельхознадзор с 30 июля совместно со специалистами Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси приступил к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов на территории Беларуси.

Поводом для этого стало то, что 14 июля в Псковской области при фитосанитарном контроле 4,6 тыс. свежих шампиньонов молодечненского предприятия ООО «Фрутэгмилк» на четырех упаковках присутствовала маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше. 

Факт поставок «санкционных» шампиньонов под видом белорусских Россельхознадзор фиксирует не впервые и заявляет, что белорусские предприятия не способны производить такие объемы поставляемой продукции. В связи с этим для недопущения ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под российские санкции, с 24 июля российское ведомство запретило ввоз свежих шампиньонов, происхождением Беларусь, до проведения инспектирования белорусских производителей шампиньонов.

 

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