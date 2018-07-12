Сергей Михалок представил премьеру акустической версии «Бродячих артистов»

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалов представил в аккаунте группы в Instagram премьеру акустической версии песни «Бродячие артисты».
«Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой», - отметили музыканты.
«Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем»🎤🎸 Премьера от Сергея Михалка – акустическая версия песни «Бродячие артисты»! Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой🎼 Увидеть в ближайшее время BRUTTO можно в одесском Зеленом театре с акустической программой «Вечірнє сонце». Билеты в шапке профиля. #BRUTTONOSTRA #BRUTTO #Михалок #акустика #веселыеребята #бродячиеартисты #Михалокпоет #премьера #Беларусь #Украина #Одесса #Зеленыйтеатр
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