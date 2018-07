Сергей Михалок представил премьеру акустической версии «Бродячих артистов»

«Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем»🎤🎸 Премьера от Сергея Михалка – акустическая версия песни «Бродячие артисты»! Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой🎼 Увидеть в ближайшее время BRUTTO можно в одесском Зеленом театре с акустической программой «Вечірнє сонце». Билеты в шапке профиля. #BRUTTONOSTRA #BRUTTO #Михалок #акустика #веселыеребята #бродячиеартисты #Михалокпоет #премьера #Беларусь #Украина #Одесса #Зеленыйтеатр

