Сергей Михалок представил премьеру акустической версии «Бродячих артистов»

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалов представил в аккаунте группы в Instagram премьеру акустической версии песни «Бродячие артисты».

«Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой», - отметили музыканты.