Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 10:56
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

Сергей Михалок представил премьеру акустической версии «Бродячих артистов»

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалов представил в аккаунте группы в Instagram премьеру акустической версии песни «Бродячие артисты».

«Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой», - отметили музыканты.

 

«Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем»🎤🎸 Премьера от Сергея Михалка – акустическая версия песни «Бродячие артисты»! Трек стал гимном для всех артистов! В дороге рождаются песни и сумасшедшие идеи, дети и новые проекты. И самое главное для артиста – эмоции зрителей. Спасибо ВИА «Веселые ребята» за песню, которая стала настоящей классикой🎼 Увидеть в ближайшее время BRUTTO можно в одесском Зеленом театре с акустической программой «Вечірнє сонце». Билеты в шапке профиля. #BRUTTONOSTRA #BRUTTO #Михалок #акустика #веселыеребята #бродячиеартисты #Михалокпоет #премьера #Беларусь #Украина #Одесса #Зеленыйтеатр

A post shared by BRUTTO (@brutto.official) on

Это Интересно
Недвижимость
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.