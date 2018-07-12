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31. 07. 2018

Лукашенко после объявленного СМИ «инсульта» принял главу Миноблисполкома

Источник фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который по заверению ряда СМИ перенес инсульт, 31 июля принял с докладом председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко, с которым обсудил ход уборочной кампании в регионе, поскольку, поскольку, по его словам, результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.

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Особое внимание глава государства обратил на сбор зерновых, передает БелТА.

Во время встречи также обсуждалось развитие мясо-молочного комплекса в Минской области, проблематика дорожного строительства и другие вопросы.

 

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