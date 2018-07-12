Лукашенко после объявленного СМИ «инсульта» принял главу Миноблисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который по заверению ряда СМИ перенес инсульт, 31 июля принял с докладом председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко, с которым обсудил ход уборочной кампании в регионе, поскольку, поскольку, по его словам, результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.

смотрите также Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации Особое внимание глава государства обратил на сбор зерновых, передает БелТА. Во время встречи также обсуждалось развитие мясо-молочного комплекса в Минской области, проблематика дорожного строительства и другие вопросы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby