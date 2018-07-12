Доходы республиканского бюджета Беларуси за первое полугодие 2018 года составили 11,5 млрд рублей. По данным министерства финансов, профицит республиканского бюджета достиг 2,7 млрд рублей, бюджета сектора госуправления - 3,4 млрд, бюджета Фонда социальной защиты населения - 0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - 13,2 млн, Фонда гражданской авиации - 6,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,3 млн.
Доходы бюджета сектора госуправления сложились в сумме 24,4 млрд рублей, республиканского бюджета - 11,5 млрд.
НДС поступило на 5,1 млрд рублей, налога на прибыль - 1,2 млрд, акцизов - 1,2 млрд. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, поступления в ФСЗН - 6,7 млрд, Фонда универсального обслуживания - 20,2 млн, Фонда гражданской авиации - 16,3 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,4 млн. На 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 164,4 млн рублей.
Расходы бюджета сектора госуправления за первое полугодие составили 21 млрд рублей, республиканского бюджета - 8,8 млрд. На общегосударственную деятельность направлено 3,4 млрд рублей, финансирование национальной экономики - 2,3 млрд, финансирование социальной сферы - 6,8 млрд. Расходы ФСЗН составили 6,4 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания - 7 млн, Фонда гражданской авиации - 10,1 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,1 млн.
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