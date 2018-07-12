Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 12:46
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

Профицит республиканского бюджета достиг 2,7 млрд рублей

Источник фото: Telegraf.by

Доходы республиканского бюджета Беларуси за первое полугодие 2018 года составили 11,5 млрд рублей. По данным министерства финансов, профицит республиканского бюджета достиг 2,7 млрд рублей, бюджета сектора госуправления - 3,4 млрд, бюджета Фонда социальной защиты населения - 0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - 13,2 млн, Фонда гражданской авиации - 6,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,3 млн.

Доходы бюджета сектора госуправления сложились в сумме 24,4 млрд рублей, республиканского бюджета - 11,5 млрд.

НДС поступило на 5,1 млрд рублей, налога на прибыль - 1,2 млрд, акцизов - 1,2 млрд. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, поступления в ФСЗН - 6,7 млрд, Фонда универсального обслуживания - 20,2 млн, Фонда гражданской авиации - 16,3 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,4 млн. На 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 164,4 млн рублей.

Расходы бюджета сектора госуправления за первое полугодие составили 21 млрд рублей, республиканского бюджета - 8,8 млрд. На общегосударственную деятельность направлено 3,4 млрд рублей, финансирование национальной экономики - 2,3 млрд, финансирование социальной сферы - 6,8 млрд. Расходы ФСЗН составили 6,4 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания - 7 млн, Фонда гражданской авиации - 10,1 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,1 млн.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.